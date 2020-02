Carambola tra tre auto in spalto Rovereto. Una finisce ruote all'aria

ALESSANDRIA - Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, oggi pomeriggio attorno alle 16 in spalto Rovereto ad Alessandria. Per cause ancora da appurare sono rimaste coinvolte tre vetture, una era ferma in sosta, un'altra era in doppia fila e la terza si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Sul sinistro sta indagando la Polizia Locale.