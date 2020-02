Consorzio: Franca Repetto alla presidenza

OVADA - «Il welfare può e deve essere un’opportunità per tutto il territorio. Lavoreremo per creare una rete tra i vari soggetti. Il lavoro è sicuramente il primo tema». La nomina di Franca Repetto alla guida del Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese porta con sé la conferma di quattro dei cinque membre del passato direttivo. Repetto, sindaco di Tagliolo fino al 2014, sarà coadiuvata da Gian Marco Bisio, a sua vota ex sindaco di Molare, Ivano Repetto, Elisabetta Bruzzo e Nico Bonaria, subentrato al posto di Tonino di Cristo. Di fatto si è così concluso il riordino dei vertici dell’ente che si occupa delle politiche rivolte alle fasce più deboli della popolazione che a settembre 2019 ha visto anche il passaggio di testimone dal fondatore e storica Guida Emilio Delucchi all’attuale direttore Gianni Zillante. Al vertice dell’assemblea dei sindaci, deputata a dare gli indirizzi all’ente di via XXV aprile, è stato nominato Roberto Gallo, primo cittadino di Cassinelle. I dati al 31 dicembre 2018 parlavano di assistenza a 2.200 persone, l'8.7% della popolazione residente nei 16 comuni. Sostegno a minori e anziani in condizioni di disagio e a disabili, contrasto della povertà i principali campi di intervento dell’ente.