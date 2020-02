Rosignano: a breve apre un nuovo infernot comunale

ROSIGNANO - La scorsa settimana, in un affollato momento di confronto ed approfondimento, l'Amministrazione Comunale di Rosignano - con il Sindaco Cesare Chiesa ed i Consiglieri Simone Caprioglio e Daniele Colombara - ha incontrato gli attori delle attività di valorizzazione turistica del territorio Rosignanese.

Erano presenti non solo tutte le associazioni locali, ma numerosi viticoltori e moltissime attività di accoglienza rosignanesi: dopo un rapido excursus sulle progettualità e le novità previste per il nuovo anno, ampio spazio è stato dedicato dal Sindaco e da Giacomo Pasino per illustrare la nuova "filosofia" dell'accoglienza a Rosignano.

«Il nostro obiettivo, confortato dalle più recenti indagini di mercato e dai tecnici ed esperti del settore - hanno spiegato Chiesa e Pasino - è quella di proporre esperienze ed emozioni particolari e specifiche alle diverse tipologie di visitatori e turisti che visitano i nostri luoghi. E Rosignano ed il suo Territorio, così come il Monferrato più in generale, sono in grado di offrire una molteplicità unica di esperienze indimenticabili».

La serata, che è stata la prima di un susseguirsi di appuntamenti volti a creare sempre maggior voglia di lavorare insieme, è stata anche occasione per il Comune di annunciare l'imminente apertura al pubblico del terzo Infernot comunale: si tratta dell' Infernot dell'Assalto, una di assoluto valore ed interesse anche storico che porta incisa nella sua parte più profonda una data veramente interessate : il "1604".

Ancora, è stata presentata la prima bozza del ricchissimo “Calendario 2020 degli Eventi Rosignanesi” che quest'anno sarà caratterizzato anche dalla novità degli "eventi itineranti" nell'intero territorio comunale che contraddistinguerà alcune delle Manifestazioni più importanti (da "Ricami -diVini" il 16 e 17 maggio, a "Vendemmia in Arte" il prossimo 4 ottobre).

Infine, Pasino e Chiesa hanno annunciato l'adesione del Comune di Rosignano Monferrato all'Associazione "Castelli Aperti e Dimore Storiche".