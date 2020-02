Bologna-Ghelleri, Croce Rossa mai così in bilico

ALESSANDRIA - Toccherà ai circa 400 volontari della Croce Rossa di Alessandria scegliere, domenica, il nuovo presidente: la sfida è tra l’uscente Marco Bologna, che nel 2009 fu indicato da Roma per risollevare un comitato in crisi, e la sua ormai ex vice, Valeria Ghelleri, storica ispettrice delle infermiere volontarie.

Urne aperte dalle 9 alle 20 e, per avere diritto di voto, ai soci attivi e passivi basterà essere in regola con la quota associativa ed essere iscritti da almeno tre mesi. Potranno presentarsi anche i membri delle varie sedi afferenti al comitato alessandrino, ovvero Valenza, San Salvatore, Predosa, Piovera, Fubine e Vignale Monferrato. In serata, l’esito delle votazioni.

Sul giornale in edicola, le interviste ai due candidati.