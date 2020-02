Casapound commemora le Foibe. Per l'Anpi è «Una provocazione»

CASALE - Non si placano le polemiche legate alle celebrazioni del Giorno del Ricordo a Casale. Dopo la querelle relativa alla manifestazione indetta da Forza Nuova sabato (che ha causato il contemporaneo contro-evento promosso da Anpi), all'indomani delle celebrazioni ufficiali organizzate dal Comune ieri, è previsto questa sera alle 21 un nuovo momento commemorativo, sempre alla lapide di viale Giolitti, questa volta promosso da CasaPound Italia.

A prendere posizione è nuovamente l'Anpi casalese che «Ribadisce come questa città, per la sua storia, non può e non vuole accettare le continue provocazioni delle forze politiche che cercano, in tutti i modi, di riscrivere la storia a loro piacimento con lo scopo di far dimenticare che i drammi (foibe incluse) della seconda guerra mondiale sono stati causati dal fascismo e dal nazismo. Per non parlare di come trasformano e strumentalizzano il dramma del confine orientale, e le vittime, in manifestazioni di partito evitando di prender parte alle commemorazioni ufficiali».