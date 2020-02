Corso di primo soccorso al For.Al

CASALE - Si è concluso recentemente presso l’agenzia formativa For.Al “Baronino” di Casale Monferrato il corso di Primo Soccorso rivolto agli studenti della classe terza del Corso Operatore Amministrativo Informatica Gestionale e del Corso Oss.

«Questa iniziativa formativa vuole promuovere la conoscenza e la padronanza delle tecniche di Primo Soccorso per permettere agli studenti di acquisire competenze spendibili nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro» ha spiegato la direttrice del For.Al di Casale, Patrizia Melanti.

I Corsi, tenuti dai Monitori di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana del Comitato di Casale, si sono articolati in incontri teorici sulla gestione delle emergenze e in incontri pratici su manichini, una prova di valutazione per la verifica e la certificazione delle competenze e abilità acquisite.