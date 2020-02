Doppio appuntamento al Conservatorio

ALESSANDRIA - Martedì 11 febbraio alle 17 all'Auditorium Pittaluga di via Parma 1 andrà in scena Geneviève de Brabant, operina teatrale su musiche di Eric Satie con la regia di Luca Valentino. In collaborazione con il Festival Scatola Sonora. È iniziata il 6 febbraio la XXIX edizione di Entriamo nella casa della musica, ciclo di concerti per le scuole primarie, e la più anziana tra Le Stagioni del Vivaldi. Ogni concerto/spettacolo vede protagoniste le classi del Conservatorio, coordinate dalla professoressa Silvana Chiesa e dal Dipartimento di Didattica della Musica, anche nella cura delle guide all’ascolto per i giovanissimi spettatori. Gli appuntamenti del mattino sono, come di prassi, stati prenotati da numerose scuole di Alessandria e provincia. Per questa XXIX edizione è prevista la replica pomeridiana aperta al pubblico di Geneviève de Brabant.

Il giorno dopo, sempre alle 17 all'Auditorium Pittaluga, un nuovo appuntamento con I Mercoledì del Conservatorio. Dopo l'IntroAllievi con Zixin Luo, mezzosoprano e Alberto Occhipinti al pianoforte con musiche Robert Schumann (Gedichte der Konigin Maria Stuart op. 135) e Sergej Rachmaninov (As fair as day in blaze of noon op.14 n. 9, All once I gladly owned op. 26 n. 2) sarà la volta di Cherie Broome al pianoforte con musiche di Johann Sebastian Bach (Partita n. 1 BWV 825) e Ludwig van Beethoven (Sonata Op.31 n. 2 in re minore e Sonata Op. 31 n.1 in Sol Maggiore).

L’entrata è libera fino a esaurimento posti. Ogni contributo finanziario permetterà di sostenere progetti, master e attribuire borse di studio agli allievi meritevoli.