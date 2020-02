Giovedì test con il Castellazzo. Aspettando gli ex

La decisione l'ha presa la squadra, ed è un segnale importante. Una scelta fatta già domenica sera, dopo il ko con la Giana: la richiesta, di chi era rimasto in panchina, o aveva giocato un tempo o anche meno, di allenarsi anche lunedì (ieri), giornata solitamente di riposo.

Lo staff si è messo a disposizione e ieri, alla Michelin, si sono ritrovati in venti. Praticamente tutti: non solo si è lavorato sul campo, ma c'è da credere che, nello spogliatoio, tra giocatori, ci sia stato il confronto che serve, più di tutto, in questi momenti.

Si vedranno i risultati? Lo dirà la partita, ma questo episodio può avere ripercussioni rilevanti.

La preparazione verso la sfida con il Lecco dei molti ex prosegue domani, mercoledì, con doppia seduta e giovedì, alla Michelin, alle 15.30, con un allenamento congiunto con il Castellazzo.