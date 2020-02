Il Crodino conquisterà la città. Dal 2021

NOVI LIGURE — Novi Ligure riuscirà a impossessarsi della produzione dell’analcolico biondo che conquista il mondo?

Pare proprio di sì e l’informazione arriva dal sindacalista Massimiliano Albanese, coordinatore nazionale della Fai Cisl che ha competenze di rappresentanza sindacale anche per i dipendenti della Campari, multinazionale che dal 1964 produce la famosa bibita analcolica nello stabilimento Crodo, in val D’Ossola.

«Nel 2017 - spiega - quando lo storico stabilimento Campari è stato acquistato dalla Royal Unibrew, azienda danese produttrice della birra Ceres, abbiamo firmato un accordo sindacale che impegnava le parti in causa a imbottigliare il Crodino a Valle Antigorio fino al 2020, dopodiché la produzione sarebbe passata nello stabilimento di Novi Ligure. Adesso - aggiunge il sindacalista della Fai Cisl - ci sono serrate trattative in corso per il mantenimento dell’occupazione nello stabilimento di Crodo, eventualmente con altre produzioni».

