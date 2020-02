La grande lirica al Teatro Parvum

ALESSANDRIA - Martedì 11 febbraio alle 20,30 al Teatro Parvum di via Mazzini andrà in scena lo spettacolo Carnevale all'Opera in occasione della prossima festività dedicata alle maschere. A dar voce alle più belle arie del melodramma italiano e internazionale, si alterneranno allievi e Maestri: il soprano Manuela Rinaldi, i tenori Maurizio Corelli, Marco Becherini e Martin Bareš, il baritono Bruno Rinaldi. Sarà possibile anche ascoltare la "voce del Belcanto italiano" Astrea Amaduzzi. Al pianoforte Mattia Peli. Gli autori in programma sono Ciampi, Gluck, Martini, Mozart, Rossini, Bellini, Persiani, Mascagni, Tosti, Gastaldon e Puccini.

Al termine del concerto sarà offerto ai partecipanti un brindisi. L'ingresso è a offerta libera fino a esaurimenti posti. Per prenotazioni chiamare la direzione del Teatro Parvum al numero 347 798 8008.