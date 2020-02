Volontariato civico: raccolti dieci sacchi di rifiuti sul Piota

LERMA - È partito dalla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive del torrente Piota il progetto di "Volontariato Civico" promosso da oltre quaranta volontari - in collaborazione con il Comune ed Econet - con l'obiettivo di migliorare l'assetto urbano di Lerma. Armati di guanti e sacchetti, sabato scorso i partecipanti alla prima "escursione" hanno raccolto più di una decina di sacchi di immondizia disseminata nei punti molto più frequentati, specie d’estate, da visitatori e bagnanti. Le aree prese in considerazione quelle della Rocchetta e della Cirimilla.

Dagli angoli nascosti sono comparsi rifiuti di ogni tipo: copertoni di automobili, plastica e imballaggi. Un problema non nuovo per il paese che la scorsa primavera fu costretta a chiudere con un’ordinanza l’area picnic della Cirimilla. Il gruppo, costituito in seguito alla riunione di dieci giorni fa, si pone l'obiettivo di realizzare un intervento al mese, dalle piccole opere di manutenzioni all’organizzazione di eventi ludici rivolti in particolare agli abitanti più piccoli. «È un modo per creare un forte senso di comunità – dicono i volontari, che hanno un regolamento e un albo delle partecipazioni –. Siamo “un’associazione di fatto”, ognuno dà il proprio libero contributo. Ci interfacciamo attraverso una chat per concordare gli interventi, visto che c’è un aspetto burocratico da onorare prima di entrare in azione».