Bertram benefica alla 'Casa del Bambino'

TORTONA - Mattinata benefica per la Bertram alla ‘La Casa del Bambino’ di Tortona. Una delegazione composta da Matteo Martini, capitano della prima squadra, Bruno Mascolo, Riccardo Tavernelli, il direttore sportivo Davide Parente e il responsabile del minibasket Alessio Gaudio ha infatti fatto visita alle strutture di corso Romita e di viale Einaudi a Tortona per consegnare ai ragazzi alcuni dei giochi raccolti nel corso dell’iniziativa 'Gift&Go' dello scorso 22 dicembre. Puzzle, giochi da tavola e altri giocattoli sono stati distribuiti ai ragazzi che hanno ricambiato con alcuni disegni, canotte e t-shirt appositamente realizzate per l’occasione.

Ad affiancare il club bianconero anche l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco di Tortona Federico Chiodi e da Marzia Damiani, assessore alle politiche giovanili. La delegazione del Derthona si è trattenuta per il pranzo con i ragazzi, concedendosi per foto e autografi.

«Con questa visita - si legge nella nota del club - la società ha voluto testimoniare il grande interesse nei confronti dei giovani della città e la volontà di coinvolgere il territorio in tutte le iniziative che vengono attuate nel corso della stagione».