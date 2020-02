Passalacqua, 11 firme per la sfiducia

ALESSANDRIA - Occorreranno 11 firme per portare la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Commissione cultura del Comune di Alessandria, Carmine Passalacqua (Forza Italia), all'attenzione del Consiglio comunale.

Il documento è stato presentato dalle forze di minoranza dopo le polemiche scoppiate in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'esponente del partito di Silvio Berlusconi sull'hospice Il Gelso: i tre componenti d'opposizione in Commissione - ovvero Rita Rossa e Vittoria Oneto del Pd e Francesco Gentiluomo del M5S - hanno già annunciato le dimissioni in caso di mancato raggiungimento del numero necessario di sottoscrizioni o, in futuro, in caso di bocciatura da parte dell'assemblea cittadina.