Ciclo di incontri sulla storia del secondo dopoguerra

CASALE - L’Anpi Casale Monferrato, in collaborazione con il Comitato Unitario Antifascista e l’Isral, propone un ciclo di incontri per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado aperto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e a tutti i cittadini interessati a queste tematiche.

Il corso si terrà presso l’Aula Magna del plesso Lanza del Liceo Balbo (Via Facino Cane, Casale Monferrato), dalle ore 14 alle ore 17, secondo il seguente calendario:

21 febbraio 2020, ore 14-17 - “La caccia alle streghe nell'America degli anni Cinquanta” (avv. Germano Carpenedo)

28 febbraio 2020, ore 14-17 - “La rivoluzione giovanile e il Sessantotto” (prof. Mauro Bonelli)

6 marzo 2020, ore 14-17 - “La strategia della tensione e gli anni di piombo in Italia” (prof. Andrea Testa)

Alle 9 ore di corso si aggiungono per i partecipanti altre 3 ore riconosciute come approfondimenti individuali online.

Il corso è presente sulla piattaforma Sofia del Miur.

Avvocato Germano Carpenedo: laurea in giurisprudenza con tesi in storia delle dottrine politiche; avvocato penalista, socio fondatore della Camera penale della provincia di Alessandria; socio fondatore di a.l.t. 76, associazione per la lotta contro le tossicodipendenze, assistenza delle famiglie e tutela legale dei tossicodipendenti; già docente di Storia del Cinema presso Università terza età di Casale Monferrato; membro del direttivo Anpi di Casale; membro del Comitato storico scientifico di Anpi provinciale; presidente del Comitato unitario antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane di Casale.

Professor Andrea Testa: laurea in Storia moderna, Dottorato di ricerca in Storia delle Americhe, già prof. a contratto di Storia delle Dottrine politiche presso l’Università Cattolica di Piacenza, attualmente docente di Storia e Filosofia presso l’Istituto superiore Balbo. Autore di svariate pubblicazioni di argomento storico, si è occupato anche di Storia americana.

Professor Mauro Bonelli: laurea in Filosofia; capo gestione nelle Ff Ss; docente di Lettere nella Scuola Secondaria di Secondo Grado; comandato per un biennio presso l’Isral; dirigente Scolastico; consigliere Comunale per due amministrazioni nel Comune di Casale Monferrato; fondatore e primo presidente del coro CasaleCoro; presidente per alcuni anni del Coro Panatero di Alessandria; coordinatore per l'Isral del progetto europeo “Memoria delle Alpi - I sentieri della Libertà”; organizzatore per conto di Provincia di Alessandria, Comuni, Istituti Scolastici, Isral di cerimonie, spettacoli, di conferenze destinate alla popolazione e agli studenti di iniziative riguardanti: Shoah, Giorno della memoria, Giorno del ricordo, 25 Aprile, 4 Novembre; organizzatore e docente in innumerevoli corsi (molti dei quali validi per l’aggiornamento dei docenti) sulle tematiche sopra elencate, e su Globalizzazione, Islam, opera lirica, balletto.