"Poeti per l'Infinito": una ricerca sulle tracce di Leopardi

NOVI LIGURE — Oggi pomeriggio, giovedì 13 febbraio, spazio alla poesia nell’ambito della rassegna "Un libro in galleria" a Novi Ligure. Il direttore della Puntoacapo editrice Mauro Ferrari e Vincenzo Guarracino daranno vita a una vera e propria “ricerca” sulle tracce dell’Infinito di Leopardi. Questo è il tema di “Poeti per l’infinito”, silloge curata dallo stesso Guarracino, che nel bicentenario del celebre componimento si ripromette di rintracciare e raccogliere i frutti di quel testo nella poesia del nostro tempo, attraverso le parole di poeti e l’indagine degli specialisti. L’appuntamento, come sempre, è alle ore 18.00 nei locali della galleria Pagetto Arte (via Girardengo 85-87).