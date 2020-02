Rissa ai giardini ad Alessandria: arrestati in quattro

ALESSANDRIA - I Carabinieri di Alessandria hanno arrestato quattro stranieri per rissa. Intorno alle quattro del pomeriggio i militari dell'Arma sono intervenuti ai giardini pubblici per un parapiglia tra più persone. Immediatamente giunti, i Carabinieri sono riusciti a individuare e fermare alcuni stranieri che avevano inscenato una violenta rissa tra loro, utilizzando anche bottiglie e cocci di vetro, procurandosi lesioni alle mani.

Tre marocchini tra i 41 e i 48 anni, già noti alle Forze dell’Ordine, e un cittadino nigeriano 36enne, sono stati così condotti in caserma e tratti in arresto per il reato di rissa.