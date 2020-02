A Pecetto l'acqua, da oggi, è tornata potabile

PECETTO - Arriva finalmente a conclusione l'Odissea dell'acqua di Pecetto. Questa mattina Asl ha rilasciato al Comune il nulla osta per procedere alla revoca dell'ordinanza di non potabilità emessa il 20 dicembre scorso, quasi due mesi fa.

Da prima di Natale circa 1200 pecettesi non potevano utilizzare l'acqua del rubinetto per bere e per scopi alimentari. Fino ad oggi si dovevano rifornire di acqua potabile alla cisterna messa a disposizione da Amv nel cortile del municipio.

Ora, grazie al potenziamento dell'impianto di denitrificazione predisposto dalla Multiservizi Valenzana (a all'avallo dell'Asl che ha certificato la diminuzione costante entro i limiti di legge del valore di nitrati nella falda), questo difficile capitolo può dirsi concluso.

«Firmerò la revoca in tarda mattinata, gli uffici la stanno predisponendo» ci ha detto, finalmente raggiante e sollevato, il sindaco Andrea Bortoloni.