Comune e Asl senza strategia. Il 22 la protesta

SPINETTA MARENGO - Il Comune di Alessandria e l’Asl non hanno una strategia per affrontare la complicata situazione ambientale di Spinetta Marengo. C’è la disponibilità ad intervenire e a stanziare risorse per bonificare. Ma intervenire dove? E per bonificare cosa?

Il Dossier Spinetta si arricchisce di un capitolo importante, ma che è solo il primo di una serie che dovrà comprendere le cause e individuare le soluzioni per far sì che i preoccupanti dati dell’indagine epidemiologica non peggiorino ancora.

A Spinetta ci si ammala di più e si muore di più, una ragione dovrà ben esserci. Un tema che comincia a far presa sui cittadini di Alessandria, alcuni dei quali hanno organizzato una manifestazione per sabato 22. Intanto, attraverso una nota, la Solvay (una delle aziende del polo chimico) ha fatto sapere che non contesta i dati dell’indagine e che è aperta al dialogo.