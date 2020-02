Festa del Gattile

ALESSANDRIA - Il 17 febbraio si celebra la giornata del gatto e anche il Gattile Sanitario gestito dall’Ata festeggia i suoi ospiti dedicando loro una giornata: sarà l’occasione per visitare la struttura, conoscere i gatti ospitati e scoprire le molte iniziative che i volontari mettono in campo per garantire il benessere degli animali. E potrebbe essere anche l’occasione di formalizzare nuove adozioni.

La festa sarà celebrata domenica 16 febbraio con una apertura straordinaria del Gattile Sanitario di viale Michel 48 dalle 10 alle 17. Alle 11 si terrà la presentazione del libro Gatti che passione - 52 autori per un’antologia a cura di Barbara Matteucci. Alle 15 l’evento verrà replicato con, a seguire, la merenda per grandi e piccini.

“Invito tutti gli alessandrini a partecipare e condividere questo bel momento di festa – ha commentato l’assessore comunale al Welfare Animale, Giovanni Barosini -. Sarà l’occasione per condividere con animali meno fortunati una giornata speciale e scoprire tutte le iniziative che i volontari realizzano. Voglio ringraziare di cuore il loro operato quotidiano perché solo grazie al loro impegno, alla loro cura e dedizione possiamo garantire il benessere dei nostri ospiti a quattro zampe, ancora in attesa di trovare una famiglia che li accolga. Oltre ai gatti ospitati in gattile, voglio ricordare anche i numerosi componenti delle colonie feline , sapientemente gestite dalle nostre gattare, regolarmente censite, in collaborazione con l’ufficio Welfare Animale del Comune. Anche a loro va il mio doveroso ringraziamento e la mia riconoscenza”.

Ad Alessandria risultano censiti 1267 gatte e 1057 gatti appartenenti a colonie regolarmente registrate presso l’ufficio Welfare Animale del Comune che si occupa, in collaborazione con le gattare, della sterilizzazione e della risoluzione delle problematiche riguardanti il loro rispetto e la loro salute. L’ufficio Welfare Animale è a disposizione per offrire il proprio supporto: registrando la colonia sarà possibile usufruire sia dell’aiuto per la tutela che degli interventi chirurgici di sterilizzazione.