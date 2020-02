"Questa zona è migliorata molto. Ci sentiamo... in città"

ALESSANDRIA - «Negli ultimi tempi questa zona è migliorata molto. Una volta ci sentivamo isolati, in piena periferia, con tutte le problematiche di degrado e delinquenza. Oggi invece siamo sempre più vicini alla città».

Al Cristo, in via Norberto Rosa, il bar Alba è tradizionalmente un’istituzione e un punto di riferimento molto importante. Pino Barbera, che insieme a Marco Stango gestisce il noto locale, sottolinea che «per questo mutamento radicale dobbiamo ringraziare in modo particolare il consigliere comunale Giuseppe Bianchini, ci ha dato davvero una grossa mano. Ripeto, una volta questa era una zona di ‘serie b’, oggi è a tutti gli effetti parte integrante di Alessandria. E di questo siamo molto orgogliosi».