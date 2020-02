San Valentino a teatro con gli Stregatti

ALESSANDRIA - Un San Valentino divertente in compagnia di una coppia alle prese con i litigi della vita matrimoniale: venerdì 14 febbraio alle 21 al Teatro San Francesco, nell'omonima via, andrà in scena Pazzi di gioia, una commedia della compagnia teatrale degli Stregatti tratta da Locos de Contento di Jacobo Langsner, diretta e interpretata da Giusy Barone e Gianluca Ghnò.

Claudia e Romano sono una coppia di oggi. Hanno Luigino, il loro amato figlio di 7 anni. Come tanti altri matrimoni, sono perseguitati dai problemi economici e dai problemi coi vicini, del quartiere, della città, dello Stato in cui vivono. Hanno un sogno, andarsene e trovare fortuna altrove. Ma come fare? Arriva una grande opportunità! Un loro caro amico gli presenterà un senatore che andrà a casa loro per cena. Tutto è preparato per raggiungere l’obiettivo di conquistare il senatore e cambiare la loro vita media in un nuovo brillante futuro. Sono pronti, o quasi, tutto è preparato, o quasi, si sono presi cura di ogni dettaglio. Cosa può andare storto? Tutto.

Per i biglietti: telefono 3314019616 e VivaTicket.