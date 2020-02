Tre insediamenti alla D5: al Comune 1,4 milioni di euro

ALESSANDRIA - È da oltre dieci anni che non si registrano grossi insediamenti industriali ad Alessandria e dintorni: adesso, invece, tre grosse realtà internazionali - Guala Closures, Bevco Srl e Next Energy - sono pronte a scommettere sulla D5, a Spinetta Marengo, e a investire complessivamente più di 1,4 milioni di euro per tre nuovi siti di produzione, che andranno a occupare quasi totalmente i 186mila metri quadrati di terreno ancora disponibili.

«La logica di rendere più appetibile il nostro territorio ha funzionato - commenta il vicesindaco Davide Buzzi Langhi - Eppure qualcuno aveva contro ai provvedimenti...».