"Una giustizia lenta? È da barbari. La nostra è l’era del dare e avere"

ALESSANDRIA - Massimo Cacciari, filosofo e già sindaco di Venezia, è tornato ad Alessandria - sempre ospite dell’Associazione sociopolitica Arcipelago . per discutere di temi giuridici quanto mai attuali insieme a Renato Balduzzi, docente ed ex ministro nonché componente del Csm, e Giuseppe Di Chio, professore di management dell’Università di Torino.

Il concetto di giustizia è vecchio come il mondo, ma è sempre stato problematico. Nell’era contemporanea si è riusciti a trovare un equilibrio con le leggi dell’uomo? "Meno di una volta! C’è meno coscienza della differenza tra diritto e giustizia. Siamo in un’epoca di totale confusione tra le due dimensioni. Il problema è che il diritto - che è sempre positivo - dovrebbe essere cosciente che da solo non basta. Tutte le norme che creano obbligazioni, contratti, non possono assicurare quello che la politica continua ad assicurare alla gente: non solo sicurezza, ma soprattutto benessere".