Capolavoro Autosped, Bolzano annullata

Mai così bella, così efficace, così determinata: la miglior Autosped della stagione annulla Bolzano, 66-50 sul campo della quarta forza della A2.

Vendicato anche il ko in volata nella gara di andata, con canestro allo scadere della casalese Degiovanni. Questa volta c'è una sola squadra in campo, che dà la risposta che tutti si aspettavano. "Una prova di carattere e di solidità di tutto il gruppo", sottolineano i dirigenti castelnovesi. Con una nota speciale per Emilja Podrug: la lunga croata insegna pallacanestro all'intero palasport, oltre che alle avversarie. Per lei 8 punti, 4 assist e 12 rimbalzi, di cui 9 difensivi E Licia Corradini, la capitana, torna ai suoi livelli eccellenti, in doppia cifra, 13 punti, e preziosa nella costruzione del gioco.

Autosped approccia bene la partita, già nel primo quarto prova a scavare il solco, 23-15, e resiste anche alla reazione delle locali, 39-27 all'intervallo lungo.Le giraffe insistono nel terzo, 52-35, e poi gestiscono. Massimo vantaggio +20, e sono ben 22 i punti dalla panchina, altro numero che racconta una grandissima prestazione del collettivo.

BOLZANO - AUTOSPED 50-66

(15 -23, 27 - 39, 35-52)

Bolzano: Degiovanni 2, Valerio 7, Servillo 2, Fall 17, Trehub 14, Gualtieri 6, Villarini 2. Ne: Mingardo, Broggio, Nasraoui. All: Sacchi

Autosped: Corradini 13, Claudia Colli, Bonvecchio 14, Albano 9, Podrug 8, Repetto, Pavia 8, D'Angelo 5, Carolina Colli 9, Bernetti, Serpellini. All: Pozzi