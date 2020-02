“Naufraghi”: il book concert di Galzerano

ALESSANDRIA - Un “book concert” alla Biblioteca Civica per la presentazione di un nuovo e particolare libro di un altrettanto particolare autore. Sabato 15 febbraio Angel Luis Galzerano, cantautore di origine uruguaiana presenterà, con voce e chitarra Naufraghi la sua ultima produzione edita della Gilamesh Edizioni.

Uno spettacolo letterario-musicale per addentrarsi nelle pagine del romanzo. Naufraghi è la storia di personaggi emblematici, reali, che vivono fuori dagli schemi, dotati di forte umanità e tenerezza. Naufraghi appunto, in una società che di questo non sa che farsene. Con la delicatezza e la sobrietà della sua scrittura, Galzerano coglie il senso dell’esistenza di ciascun protagonista e lo trasmette al lettore. Il tutto accompagnato dalle suggestioni musicali dell’autore, espresse attraverso le corde della sua chitarra, tra note folk latino-americane, con richiami alle musiche irlandesi e anche indiane.

Angel Luís Galzerano, di Montevideo (Uruguay), vive a Brescia dove svolge la sua attività di chitarrista, cantautore e scrittore. Ha composto colonne sonore per opere teatrali, per documentari Rai e diverse raccolte di brani musicali. Dagli anni Novanta ad oggi ha dato vita a gruppi di musica popolare e d’autore, tra cui Canto libre e Angel Galzerano Trio con i quali tiene concerti in Italia e all’estero. Dal 2009 ad oggi ha pubblicato cinque raccolte di racconti, presentati anche all’Università La Sapienza di Roma, al Mudec di Milano e in molte città italiane.

L’appuntamento, realizzato dalla Biblioteca e da CulturAle Costruire Insieme, è per sabato 15 febbraio alle 11 alla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di piazza Vittorio Veneto 1. L’ingresso è libero.