Acqui, non basta Massaro. Seconda: Cassine al tappeto

Il punto sulla giornata di campionato dalla serie D alla Terza Categoria

SERIE D

Il Casale festeggia. La compagine guidata da Francesco Buglio supera il Ghivizzano e resta agganciato alle battistrada: dopo un primo tempo chiuso sul parziale di 1-1, i neri archiviano la pratica nella ripresa. Di Lernia raggiunge la doppia cifra, si sblocca anche Lamestra. E i tifosi sognano.

Casale-Ghivizzano 3-1 pt 28' Di Lernia (C), 40' Fomov (G); st 16' Di Lernia (C), 28' Lamesta (C)

ECCELLENZA

Vince il Derthona, vince anche il Castellazzo. Finalmente una giornata da ricordare per le 'nostre' due formazioni, che tornano a conquistare i tre punti dopo un periodo di astinenza. Pesante specialmente l'affermazione dei 'Leoni', che raggiungono il Saluzzo - travolto 4-1 dall'Olmo - in testa alla classifica.

Derthona-Centallo 3-1 pt 14' Palazzo (D), 24' e 32' Pagano (D); st 24' Magnino (C)

Cbs-Castellazzo 0-3 pt 40' Piana; st 15' Di Santo, 21' Simone

PROMOZIONE

Finiscono in pareggio 1-1 entrambi i derby di giornata: Arquatese e Acqui si dividono la posta così come Valenzana Mado e Gaviese e tutte e quattro fanno un passetto avanti verso i rispettivi obiettivi stagionali. Bene le altre due alessandrine con l’Asca che espugna il campo del San Giacomo Chieri 2-0 e risale di una posizione in classifica risorpassando l’Arquatese mentre non fallisce l’ultima spiaggia l’Ovadese Silvanese che cala un poker sul Barcanova e lo aggancia in classifica a quota 16 a sole quattro lunghezze dalla salvezza diretta.

Ovadese Silvanese-Barcanova 4-0 pt 21’ Cazzulo, 34’ Cimino; st 28’Anania, 42’ Barbato

Valenzana Mado-Gaviese 1-1 st 14’ Lombardi rig. (G), 29’ Gigante rig.(V)

San Giacomo Chieri-Asca 0-2 st 15’ Mirone rig., 33’ Rossi

Arquatese-Acqui 1-1 pt 16’ Massaro (Ac), 20’ Firpo (Ar)

PRIMA CATEGORIA

Soffrendo un po’ più del previsto, la Luese supera anche l’ostacolo Solero e rimane in testa alla classifica tenendo a distanza la Novese, che invece asfalta il Cortemilia con un netto 3-0. Bene anche il Sexadium trascinato da un gol su rigore procurato e trasformato dal solito Dell’Aira, il San Giuliano Nuovo che vince a Calliano con un gol di Echimov e il Tassarolo, che espugna il campo dello Spinetta Marengo. Nel girone B poker dello Stay O’Party all’Orizzonti United per mantenere la vetta, cade ancora la Junior Pontestura a segno solo con Volpato nella sconfitta esterna 1-3 con le Torri Biellesi.

Calliano-San Giuliano Nuovo 0-1 st 34’ Echimov

Costigliole-Canottieri 4-0

Felizzano-Don Bosco Asti 2-2 pt 30’ e st 30’ Cancro (F)

Luese-Solero 3-2 Arfuso (L), Bisio (L), Vignolo (L); Mataj (S), Polastri (S)

Novese-Cortemilia 3-0 pt 16’ Bonanno, 35’ Motta; st 44’ Paini

Pozzolese-Fulvius 2-1 Giordano (P), Valeri (F), Di Stefano rig. (P)

Sexadium-Monferrato 1-0 st 28’ Dell’Aira rig.

Spinetta Marengo-Tassarolo 0-1

Stay O’ Party-Orizzonti United 4-1 pt 27’ aut. Colella (S), pt 29’ Kerroumi (S), pt 32’ Ferrigno (S), st 6’ Starno (S), st 47’ Gentile (S)

Torri Biellesi-Junior Pontestura 3-1 pt 24’ e st 8’ rig. F. Gusu (T), st 4’ Rotariu (T), st 31’ Volpato (J)

SECONDA CATEGORIA

Nel girone I, la Pastorfrigor fatica forse eccessivamente, ma compie ugualmente la propria missione e prosegue la marcia ai vertici. Per quanto riguarda il raggruppamento alessandrino, invece, la Capriatese ottiene il massimo risultato col minimo sforzo, mentre il Deportivo dilaga sul terreno della Castelnovese.

Fortitudo Occimiano-Casalcermelli 1-0 st 10’ Cavallone

Marentinese-Pastorfrigor 1-3 pt 15’ Vetri, st 43’ e st 48’ D. Martinengo

Psg-Quargnento 2-1 st 6’ Youbissi (Q)

Casalnoceto-Capriatese 0-1 st 10’ rig. Panariello (Cap)

Castelnovese-Deportivo Acqui 0-3 pt 5’ e 40’ Moretta, pt 35’ Tenani

Libarna-Boschese 1-1 pt 45’ Albertelli (B), st 25’ Ferrara (L)

Frugarolese-Real Novi 4-0 pt 5’ e 30’ Rossini, st 35’ e 40’ Kraja

Pro Molare-Cassano 0-3 pt 2’ Sola (C), pt 38’ Lepori (C), st 43’ Guaraglia (C)

Viguzzolese-Cassine 2-1 pt 25’ Rolandi (V), pt 43’ Fundoni (C), st 3’ Lazzarin (V)

Mornese-Sale inizio ore 16

TERZA CATEGORIA

Colpo grosso del Bergamasco, capace di vincere 2-1 in casa di Sport Italy. Sempre in riferimento al girone astigiano, subisce un brusco stop l'Europa Bevingros, mentre il Castelletto non va oltre il pari. Ad Alessandria, l'impresa è del Villaromagnano, capace di battere il Predosa, mentre i Boys tornano a conquistare l'intera posta.

Castelnuovo-Mirabello 6-0

Montiglio-Castelletto 2-2 Ammirata (C), Die (C)

Mombercelli-Europa Bevingros 2-1 st 40’ Perez (E)

Sport Italy-Bergamasco 1-2 pt 39' Callegaro (B), st 15' S. Cela

Audax Orione-Valmilana 3-2 pt 15’ e st 10’ Zaccaria (A), pt 32’ Imbre (A)

Aurora Pontecurone-Boys Calcio 0-4 Romano, Kaba, Granatella, Cavaliere

Garbagna-Stazzano 0-5 pt 10’ e st 30’ Toure, pt 21’ Raineri, st 10’ kalissa, st 39’ Rampini

Lobbi-Vignolese 2-2 pt 10’ La Neve (V), st 40’ Gianelli (V)

Villaromagnano-Predosa 2-1 st 25’ Pegorari (V), st 18’ Graffeo (P), st 40’ Gianelli (V)

Sporting 2015-Bistagno Vb 2-3 pt 25' Troni (B), 40' Nobile; st 15' Nobile