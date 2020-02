Bertram cade in casa: scoppia la crisi

E’ stata la serata del ricordo di Luigino Fassino, ma anche della sconfitta con Treviglio (67-68) di un super Collins (28 punti) – la terza consecutiva – che manda in crisi la Bertram.

A dimostrazione di un clima molto teso in casa Derthona, l’annuncio nel post-partita del silenzio stampa della società e dei tesserati con coach Marco Ramondino che non si fa vedere in sala stampa. Dopo questa decisione, nelle prossime ore si capirà quali saranno le conseguenze.

E dire che la Bertram, dopo un primo tempo di sofferenza, era riuscita a rimontare da -16 (36-52) al 24’ e a prendere il comando. Nel finale punto a punto la maggiore leggerezza di Treviglio (alla quinta vittoria consecutiva) paga. Grazulis va in lunetta con 1” e 2 decimi da giocare sul -1 (67-68) ma fallisce entrambi i liberi e condanna i suoi.

La partita. Avvio equilibrato e tattico (Tortona ancora senza Pullazi). Sanders si incarica di prendere subito in mano la squadra (7 punti, 2 assist e 2 falli subiti). Dall’altra parte si gioca per innescare Borra vicino a canestro. La frazione gira sul 10-10. Martini commette subito due falli. Le squadre continuano a braccetto fino alla fine primo parziale. Tortona soffre a rimbalzo (13-6 Treviglio). Anche Severini si fa trovare pronto. La tripla frontale da lunga distanza di Caroti regala il possesso il vantaggio a Treviglio (18-21).

Treviglio inizia meglio il secondo periodo (5-8). Si segna meno nella seconda frazione. Frazione gira sul 25-29 Treviglio. Nel finale di periodo si iscrive alla gara Collins, fino a qui più uomo assist. Tre triple dell’americano di Treviglio portano gli ospiti alla prima doppia cifra di vantaggio 28-38 al 18’). Tortona si disunisce e si innervosisce. Tecnico a Ramondino per proteste, ma libero non convertito da Caroti. Collins mette la quarta tripla consecutiva e sale a 15 punti personali (30-41). Tortona prova ricucire con un paio di iniziative di Severini. All’intervallo lungo Treviglio è avanti di 7 sul 34-41.

Collins riprende da dove aveva interrotto. Tripla del nuovo +10 Treviglio (34-44). A Tortona, tra le altre cose, manca all’appello Tavernelli (0 punti, 2 perse). Ma Treviglio ha preso fiducia e l’inerzia della partita in mano. Un gioco da 4 punti del solito Collins produce lo strappo sul 36-52 completando un preoccupante 11- 2 di inizio secondo tempo. Reazione Tortona di nervi con antisportivo a Borra che permette a Tavernelli di cancellare lo 0 del suo referto con 2 liberi e riporta i Leoni sul -10 (42-52) a metà frazione. Tortona alza il volume in difesa e Treviglio smette di eseguire. Ne viene fuori un 10-0 completato da Tortona che porta al nuovo -6 (46-52). L’emblema di una Treviglio che si innervosisce è Collins che commette due falli di frustrazione sulla difesa dura di Formenti. Bertram rosicchia fino al -3 (51-54). La partita sale di pathos e di intensità. E’ battaglia. Negli ultimi possessi Treviglio pasticcia e la coppia De Laurentiis-Tavernelli completa la rimonta. 57-56 al 30’. Parziale vinto dalla Bertram 23-15.

Ultima frazione con Tortona che non ha una buona situazione falli. Ma i Leoni non vogliono mollare una partita faticosamente ripresa. Si lotta. La frazione gira sul 65-64. Ma tutto è aperto. Si segna poco. Il pallone pesa. Si entra negli ultimi 2’ sul 67-66. Sbaglia Collins, sbaglia Mascolo. Caroti va dentro e si conquista un fallo. Dalla lunetta il playmaker di Treviglio è freddo e fa 2 su 2 mandando avanti i suoi 67-68 con 50” da giocare. Sulla ripartenza Tortona pasticcia. Sanders sbaglia il tiro, sul recupero la palla gira fino a Mascolo che però pesta la linea laterale (palla persa). Treviglio ha 30” da giocare. La palla finisce nelle mani di Collins che gioca col cronometro ma poi sbaglia la conclusione. La Bertram ha ancora una chance per vincere e 7”. Sanders corre per il campo e sul tiro contestato la palla finisce a Grazulis che subisce fallo. Il lungo della Bertram va in lunetta con 1” e 2 decimi da giocare. Ma purtroppo il lettone fa 0-2 e condanna i suoi.

Bertram – Treviglio 67-68

(18-21, 34-41, 57-56)

Bertram Derthona: Tavernelli 2, Formenti 8, De Laurentiis 8, Mascolo 4, Severini 11, Sanders 15, Gražulis 10, Martini 9. Ne: Cepic, Festinese, Seck, Buffo. All. Ramondino

Bcc Treviglio: Caroti 17, Borra 8, Palumbo 9, Packer 3, D’Almeida 3, Collins 28, Reati, Taddeo. Ne: Nani, Doneda, Manenti. All. Vertemati