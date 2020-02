Ovadese: "Finalmente una settimana tranquilla"

OVADA - Bocconi decisamente sgraditi i successi del Carrara90 contro la Pro Villafranca e del Mirafiori sul campo del Trofarello. Quest'ultimo in particolare mantiene a quattro lunghezze di distanza la salvezza diretta. Per un giorno però c'è rilassatezza nell'ambiente Ovadese Silvanese. Merito del secondo successo della stagione. "Gli episodi - spiega mister Roberto Pastorino, analizzando il facile 4-0 contro il Barcanova - ci sono stati favorevoli, a parte l'iniziale palo di Rosset. Abbiamo sbloccato la gara, nel finale del primo tempo abbiamo sventato la loro unica occasione. Poi abbiamo raddoppiato. Da quel momento tutto è stato più facile". Rosset, che non ha segnato, ma ha avuto un ruolo fondamentale si è fermato al termine del primo tempo per un risentimento muscolare. Sarà valutato con particolare attenzione anche perché domenica c'è la Gaviese. "Finalmente - conclude Pastorino - passeremo una settimana tranquilla. I risultati degli altri campi? Sappiamo che è così: ci sarà da lottare fino alla fine".