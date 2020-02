Splendor: l'A Bretti in scena con "Il Dio del Massacro"

OVADA - Andrà in scena mercoledì e giovedì prossimi, 19 e 20 febbraio, il nuovo spettacolo della compagnia “A Bretti” di Ovada. "Il Dio del Massacro", questo il titolo dell’opera liberamente tratta dall'omonima commedia di Yasmina Reza. Dopo i successi ottenuti negli anni scorsi con gli spettacoli “Brava gente” e “Stravaganza”, stavolta c'è una storia tutta ovadese, con gli attori che manterranno i loro nomi anche sul palcoscenico di fronte alla platea, ad arricchire la trama. In scena allo Splendor i volti storici del gruppo teatrale in uno spettacolo diretto da Jessica Roselli. Orario di inizio le 21.10. Informazioni e biglietti presso il “Centro sport” di via Cairoli.