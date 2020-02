Dal For.Al di Casale 22 nuovi Oss

CASALE - Al For.Al di Casale Monferrato si sono recentemente qualificati 22 Operatori Socio Sanitari (Oss) pronti per l’inserimento lavorativo in realtà socio-sanitarie del territorio. Il corso, riconosciuto dalla Regione Piemonte, finanziato da Etjca Spa con il fondo interprofessionale Forma.Temp, si è svolto con la collaborazione ed il coinvolgimento di sette strutture che attualmente hanno preso in carico gran parte dei neo qualificati.