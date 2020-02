La Monferrato Classic Orchestra al Municipale

CASALE - Sabato 22 febbraio alle ore 21, l’orchestra Monferrato Classic Orchestra si esibisce al Teatro Municipale con un monumentale programma: Verdi, ouverture La forza del destino - Respighi, suite dal balletto La pentola magica - Tschaikowskyi, Sinfonia n 4. L’orchestra sarà diretta dal direttore ospite Vitali Alekseenok, bielorusso di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già acquisito importanti premi internazionali ed è direttore stabile della Abaco Symphonic Orchestra a Monaco di Baviera.

«Il concerto della Monferrato Classic Orchestra – ha voluto sottolineare l’assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia – saprà impreziosire, con un appuntamento da non perdere, la proposta culturale della città. Il Comune di Casale Monferrato ha quindi concesso con piacere il patrocinio e la propria collaborazione, perché siamo convinti che momenti come quelli di sabato 22 debbano diventare un’ottima occasione per avvicinarsi ai grandi interpreti della musica classica».

Il biglietto d’ ingresso è di euro 10 ridotto per gli under 18 e di euro 15 il biglietto unico, acquistabile sul circuito VivaTicket (www.vivaticket.it) o all’agenzia Sassone Viaggi by Stat in Via Saffi 1 a Casale Monferrato. Biglietteria aperta anche la sera dello spettacolo, direttamente in Teatro, a partire dalle ore 19.