Alessandria protagonista del 'Salotto del mandrogno'

ALESSANDRIA – La città sarà protagonista della prossima puntata del Salotto del mandrogno, il talk show condotto da Massimo Brusasco in programma mercoledì 19 febbraio alle 21.30 al centro d'incontro Galimberti in via Pochettini 3. L'ingresso è libero.

A raccontare la città penseranno un attento giornalista come Fabrizio Laddago di Radio Gold, il farmacista Roberto Mutti, promotore di molte iniziative al Cristo, quartiere in straordinaria ascesa, e Alice e Massimo Zoccola, titolari della celebre pasticceria che, di recente, ha festeggiato i 200 anni di vita alessandrina.

Tra i protagonisti della serata anche lo scrittore Marco Candida e la cantante Daniela Franchini. “Stiamo lavorando per completare il cast e per assicurarvi una serata decisamente piacevole” dicono al circolo Galimberti, dove sono pronti ad accogliere anche i musicisti Gianni Naclerio e Franco Rangone e gli opinionisti Ugo Boccassi e Gianni Pasino, che avrà modo di proporre un estratto della “businà” letta in occasione del Carnevale alessandrino.

Al termine, degustazione di salumi offerti dal salumificio Cereda di Castellazzo Bormida.