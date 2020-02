Borsalino: l'anteprima della nuova campagna per la collezione Primavera – Estate

ALESSANDRIA - Come riportato dall'agenzia di stampa Ansa, ecco le immagini della nuova campagna di promozione della collezione Primavera – Estate 2020 della casa di cappelli alessandrina, la Borsalino. Realizzata sotto la direzione artistica del creative curator Giacomo Santucci, con un'anteprima della campagna di comunicazione firmata dal fotografo Joseph Cardo, la nuova collezione Borsalino continua la strategia di rilancio del marchio. Il piano, traducendo il dna aziendale in canoni estetici contemporanei, mira a restituire ai cappelli della maison alessandrina "il loro supremo valore di simbolo culturale, codice comunicativo, segno di appartenenza e sintesi di stile".

L'ispirazione arriva da un periodo speciale della storia del marchio, la seconda metà dell'Ottocento in cui si sviluppa il movimento “Arts and Crafts” e nasce il design. L'obiettivo "è di ispirare nel pubblico la voglia di giocare, il coraggio di osare, la libertà di esprimersi e trasformarsi pur rimanendo sempre se stessi". Le immagini con protagonisti Vika Evseeva, May Tager, Afrodita Dorado, Gia Tang, Jerry Koivisto e Ward Strodman saranno mostrate in anteprima nelle vetrine delle boutique Borsalino e sui social network della Casa di Alessandria.