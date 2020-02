Carnevale di Casale: iscrizioni gratuite per la sfilata di sabato

CASALE - Siamo ormai al conto alla rovescia per il Carnevale di Casale. Sono gli ultimi giorni per le iscrizioni online e poter partecipare all’attesa sfilata di sabato 22 febbraio: è necessario registrarsi gratuitamente alla pagina entro le ore 22 di venerdì 21 febbraio inserendo nome, cognome, telefono, e-mail e la categoria, che si potrà scegliere tra Singolo, Coppia, Gruppo o Carro di cartone!

Le iscrizioni si riapriranno poi dalle ore 14.30 di sabato al Mercato Pavia, luogo di partenza della sfilata che si snoderà a partire dalle ore 16 per le vie del centro storico. Nelle ore che precedono il via ufficiale al Carnevale 2020 sarà inoltre possibile assemblare i carri iscritti nella categoria Carro di cartone!

Carro di cartone! è una delle novità di questa edizione: sulla scia del famoso Galleggia non galleggia degli Amici del Po, chi si iscriverà a questa categoria dovrà costruirsi il proprio carro allegorico utilizzando solamente cartone e nastro adesivo di carta (che ognuno dovrà procurarsi in autonomia).

La sfilata, aperta dalle maschere ufficiali del Carnevale 2020, che saranno la Catlinin Elena Bazzana e il Gipin Massimiliano Boccali, percorrerà via Saffi, via Roma per tornare in piazza Mazzini, dove un’attenta giuria decreterà i vincitori delle singole categorie. Ad animare l’intero pomeriggio ci sarà la musica della banda di Occimiano, le coreografie delle majorettes di Occimiano e la graffiante e storica voce dello speaker ufficiale di Galleggia non galleggia, Marco Bertoncini.