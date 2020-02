Danni negli spogliatoi, multa al Lecco

ALESSANDRIA - Animi un po' caldi, domenica, dopo la gara. E' quanto emerge anche dal provvedimento del giudice sportivo: ammenda di 500 euro al Lecco "perché propri tesserati danneggiavano la struttura degli spogliatoi". All'Alessandria la facoltà di chiedere anche il risarcimento dei danni.

Solo ammonizione per Angelo Gregucci, a cui il direttore ha mostrato il cartellino per aver superato i 'confini' dell'area tecnica. Stessa decisione per il direttore sportivo degli ospiti, Francesco Filucchi.

Tra i giocatori, con il giallo di domenica va in diffida Alberto Dossena. Sono, così, quattro i diffidati, perché il difensore si aggiunge a Eusepi, Suljic e Sciacca.