Educatori e volontari a lezione... di circo

ALESSANDRIA - Da questa sera, martedì 18 febbraio, e per altre quattro volte, nel salone dell’ex Taglieria del Pelo (via Wagner 18) di Alessandria si svolgeranno le lezioni del progetto ‘Circus in gioco’, percorso di formazione ludica e ‘creattiva’ con Raffaele Pecoraro (Lello Clown). Il percorso è promosso dall’associazione SpazioIdea in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Alessandria.

"Vorremmo far conoscere il mondo ludico-circense perché finora è ancora poco conosciuto oppure le persone si fermano alle apparenze, vedono il pagliaccio con il naso rosso e non approfondiscono - spiega Raffaele, che da anni divulga il circo sociale e l’arte circense in provincia - Ma qualcosa si sta piano piano muovendo".