Gianluca D’Aquino incontra gli studenti per “Traiano – il sogno immortale di Roma”

ALESSANDRIA – Giovedì 20 febbraio, nel corso dei due diversi appuntamenti che si terranno a partire dalle 9:30 e dalle 11:30 presso l’Aula Magna della Scuola Vochieri (piazza Massimo D’Azeglio), sarà presentato il romanzo Traiano – il sogno immortale di Roma dello scrittore Gianluca D’Aquino, finalista al “Fiuggi Storia”, uno dei premi letterari più importanti per la letteratura storica, e premiato ai concorsi “Ericle D’Antonio – Raccontami la Storia”, “Montefiore” e “Città di Cava de’ Tirreni”.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Fai di Alessandria, che parteciperà con una delegazione, darà l’opportunità agli studenti della scuola Vochieri e degli Istituti Superiori Volta, Vinci, Nervi, Fermi e Migliara di incontrare l’apprezzato autore alessandrino e di conoscere la sua ultima opera, andando alla scoperta del grande imperatore romano Marco Ulpio Traiano.

Il romanzo, che sta raccogliendo i favori del pubblico e della critica, sarà presentato dalla scrittrice Silvia Vigliotti, che dialogherà con l’autore.

L’opera, una biografia romanzata che ripercorre la vita del grande imperatore romano attraverso intrighi, amori, amicizie e battaglie, rivolgendosi a ogni genere di lettore, narra la storia di Marco Ulpio Traiano dall’infanzia ai grandi successi militari, passando dalla Germania e dalla Dacia per giungere allo scontro con i Parthi, ai confini dell’impero, là dove nessuno era mai arrivato prima e oltre i quali nessuno fu più in grado di spingersi. Traiano restituì a Roma un senso di civiltà per molto tempo perduto e la portò in quella che sarebbe stata ricordata come l’età aurea, passando per le grandi riforme in ambito civile, amministrativo, economico e militare.

Iscrizioni aperte per le classi delle scuole secondarie di I e II grado

info: 0131.252163 - alic82600p@istruzione.it e alessandria@delegazionefai.fondoambiente.it.