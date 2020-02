Giovanili: Boys, primato in classifica per i 2004 e 2006

OVADA - Turno di campionato particolarmente variegato per i Boys, con gli Allievi di Pellegrini unici sconfitti del fine settimana, i 2006 rimasti al vertice e i 2004 nuovamente in testa alla classifica mentre, pur bazzicando nelle retrovie, la formazione Juniores Regionale dell’Ovadese Silvanese ha ottenuto un prezioso successo di misura sul fanalino di cosa Santostefanese. La squadra di mister Sciutto ha confermato il primato con il netto 5 a 0 rifilato agli Orti al Moccagatta al termine di una partita scorbutica contro avversari ostici e schierati con cinque giocatori sulla difensiva. Alla fine della prima frazione Grillo ha sbloccato un match che, nella ripresa, ha visto i locali andare ancora a segno con Tarantini (doppietta), quindi Vaccarello e Di Chiara. Domenica a Tortona con il Dertona Calcio Giovanile.

I Boys 2004 di Biagio Micale si sono ripresi la vetta della classifica dopo la partita non giocata con il Sale, il rinvio per nebbia con il Castellazzo e rigiocata con il pari per 1-1 e infine la grande prova a Tortona dove hanno superato per 6-1 il Dertona Calcio Giovanile. Nel recupero con il Castellazzo segna Caligiuri, mentre a Tortona protagonista Lopez con una tripletta e le reti di Caliguri, Cannonero e Barbato. Domenica a Castelletto d’Orba arriva l’Asca. I Giovanissimi 2005 sono riusciti a rispettare il pronostico e nella trasferta di Bosco Marengo conquistano il successo per 4-1 contro l'Audace Boschese. Mister Biato ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili in una partita non bella e piuttosto nervosa, la prima occasione per i Boys si presenta al 15' su penalty che non è stato trasformato. I locali sono passato in vantaggio al 30' ma allo scadere del primo tempo Perassolo ha trovato il pareggio. Nella seconda frazione gli ovadesi hanno aumentano il ritmo e i risultati, grazie alla tripletta di Steven Haga-Miranda, si sono visti. Sabato prossimo al Moccagatta sarà il turno della Viguzzolese. Gli Allievi di Pellegrini escono battuti per 2-1 dall’Arquatese. I Boys prima sbagliano il rigore con Ajjor, poi si portano in vantaggio con Facchino e su questo punteggio chiude la prima frazione. Nella ripresa due grossolane sviste della retroguardia ovadese permettono all’Arquatese di vincere la gara. Domenica 23 al Moccagatta alle ore 10.30 confronto con il Turricola Terruggia.

Arriva la vittoria con il fanalino di coda Santostefanese per la Juniores Regionale di Salvatore Magrì. AL 4’ Triberti per gli astigiani va via a Murchio e la conclusione si stampa sulla traversa e poi riprende la palla Carlevaro. Per il resto si assiste a conclusioni di Gallo e Costantino parate dall’attento Ciriotti. Nella ripresa dopo un tiro di Masoni parato, la prodezza di Mazzotta che dalla sinistra lascia partire un tiro che si insacca nell’angolo alla sinistra del portiere. Al 12’ su punizione di Panariello il tiro di Gallo viene deviato, Al 26’ nuovamente Mazzotta di testa, al 32’ ci prova Cartosio, al 33’ Costantino alza davanti alla porta e al 39’ il rigore per l’Ovadese Silvanese. Sul dischetto si porta Murchio e la conclusione viene deviata sulla traversa dal portiere. Sabato trasferta a Mirafiori.