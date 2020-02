I ragazzi di Fff raccolgono firme per una legge che impegni l'Europa

CASALE - Il movimento ambientalista Fridays for Future, a Casale come in Europa, ha scelto di farsi promotore di un'iniziativa, una proposta di legge riguardo l’obiettivo Emissioni Zero. Lo strumento scelto è quello previsto dall'Unione Europea per la partecipazione diretta della cittadinanza, l'Eci. Al raggiungimento del milione di firme la Commissione deve prendere in esame la proposta opponendone, nel caso di diniego, un rifiuto motivato.

Fridays for Future Europe chiede azioni concrete e più ambiziose riguardo l’emergenza climatica. «Per contenere l’aumento di temperatura media globale entro +1,5°C sono necessari provvedimenti drastici. L’Europa è al terzo posto al mondo per emissioni di gas a effetto serra, preceduta solo da Cina e Usa. Il 2018 ha visto una riduzione delle emissioni del 2,5% rispetto all’anno precedente, ma questo non è sufficiente» spiegano da Fff.

La proposta di Eci si articola in quattro punti.

1) Revisione degli Accordi di Parigi, con la riduzione dell'80% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e l'azzeramento entro il 2035 per tutti gli Stati membri. Ciò comporterebbe una modifica a livello legislativo generale, necessaria per la maturazione di una soluzione efficace alla crisi, al contrario dell'attuale proposta di emissioni 0 entro il 2050.

2) Istituzione della Border Carbon Adjustment (Bca), una tassa proporzionale alla quantità di gas emessi durante la produzione dei prodotti importati.

3) Limitazione sugli accordi di libero scambio con paesi che non si impegnano nel mantenere un livello di riscaldamento inferiore a 1,5°. La scelta dei propri partner commerciali può avvenire attraverso la consultazione della piattaforma online “Climate Action Tracker”.

4) Diffusione di materiale educativo ed informativo gratuito accessibile a tutti i cittadini e adattabile ai programmi scolastici.

Chiunque può partecipare e sottoscrivere le proposte di Fff. Al link c'è una sezione apposita per firmare, riservata ai cittadini europei maggiorenni. Per richieste di aiuto e informazioni c'è la mail casalemonf.fridaysforfuture@gmail.com.