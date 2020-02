Alessandria Sailing Team, oro e argento

Campione in Irc, argento in Orc: Alessandria Sailing Team inizia il 2020 con un doppio alloro al Campionato invernale del Ponente ligure, a Varazze. Dopo nove regate Spirit of Nerina Rolandi Auto occupa il podio. Determinante il risultato nell'ultima gara, posticipata di 24 ore per il vento: secondo posto assoluto in tempo reale, che ha permesso di conquistare un trofeo e piazzarsi al secondo posto nell'altra classifica.

"Nel weekend precedente qualche problema, che abbiamo risolto: siamo riusciti a regolare l'imbarcazione, con ottime velocità e pttimi angoli sia in bolina, sia in poppa. Una prestazione convincente - sottolinea il timoniere, Paolo Sena - che ci gratifica per il lavoro svolto e ci rende ottimisti per la stagione appena incominciata".

Dal presidente Paolo Ricaldone, anche lui in barca alla randa, un grazie a tutto l'equipaggio: Gerardo Aliberti e Anna Massaro a prua, Davide Orlandi alle drizze, Gabriele Spotorno e Oscar Montrucchio tailers, Paolo Sena timoniere e Gianluca Viganò tattico.

Prossimo appuntamento ad Alassio, alla 'Settimana internazionale della vela d'altura'