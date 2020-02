Dal Pd un incontro a Casale per dire no alla legge sugli affidi

CASALE - Il Partito Democratico di Casale organizza venerdì 21 febbraio alle 18 al salone del Parco del Po in viale Gramsci un incontro per discutere del disegno di legge "Allontanamento Zero" promosso dalla Lega.

«Non può esserci un approccio demagogico e di pura propaganda quando si affronta un tema così delicato come quello dei diritti dei minori e degli affidi» dicono i Dem. «La Lega, l'assessore alle politiche sociali e il Presidente della Giunta della Regione Piemonte hanno depositato un disegno di legge dal titolo "Allontanamento zero" con l'obiettivo di modificare radicalmente il complesso e delicatissimo ambito degli affidi dei minori. Quel disegno di legge contiene analisi sbagliate e può generare effetti molto negativi. Da settimane non siamo i soli a dirlo: tutti i soggetti pubblici e privati organizzati in ordini professionali, in associazioni di volontariato, nei sindacati, tra i docenti universitari, hanno espresso a gran voce la loro contrarietà. Non è possibile affrontare con l'alone della demagogia politica un tema che merita equilibrio istituzionale e tanta professionalità» rincara Domenico Ravetti, Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale del Piemonte.

All'incontro di venerdì saranno presenti anche Monica Canalis, consigliere regionale Pd che introdurrà i lavori e le professoresse Paola Ricchiardi, docente di pedagogia sperimentale presso l’Università di Torino e Chiara Saraceno, già docente di sociologia della famiglia presso l’Ateneo torinese e autrice di molte pubblicazioni e articoli comparsi sui principali media nazionali.

All’incontro sono invitati a partecipare tutte le cittadine e i cittadini interessati, oltre che coloro che, per motivi professionali o di vita, hanno affrontato i temi oggetti dell’iniziativa. Sarà certamente possibile portare le proprie esperienze e confrontarsi con i relatori e i consiglieri regionali.