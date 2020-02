Niente dazi Usa ai vini del Monferrato. Italia Viva a Casale plaude il ministro

CASALE - È commentata con favore dal gruppo consiliare di Italia Viva a Casale Monferrato, composto da Fabio Lavagno 86 e da Roberto Milano, la notizia che i prodotti agroalimentari italiani non compaiono nella lista dei prodotti europei soggetti a dazi da parte degli Usa.

Commentano i renziani: «Una buona notizia per l’economia italiana, con ricadute positive anche nel nostro territorio, soprattutto per quanto riguarda l’esportazione di vino, dovuta al prezioso lavoro del Ministro all’Agricoltura Teresa Bellanova. I vini del Monferrato, infatti, sono ormai conosciuti e apprezzati anche oltreoceano. La valorizzazione del comparto agricolo, che costituisce tradizionalmente un settore importante dell’economia monferrina, passa anche attraverso la tutela del Made in Italy rispetto alla contraffazione, a garanzia delle aziende, della qualità dei prodotti e della sicurezza del consumatore, tutti ambiti su cui il Ministro Bellanova sta lavorando».