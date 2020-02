Sottratta la corona di CasaPound dalla lapide dei morti delle Foibe

CASALE - Non si placa la querelle sulle celebrazioni di stampo partitico legate al Giorno del Ricordo. CasaPound segnala che la scorsa notte la corona apposta (sotto quella del Comune) alla lapide in memoria dei morti delle Foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati, è stata sottratta.

Nella loro dichiarazione - denuncia, gli esponenti del movimento di estrema destra puntano con decisione il dito nei confronti dell'Anpi, pur senza nominarla direttamente.

«Ancora un vile attentato nei confronti della lapide dedicata ai Martiri delle Foibe. Dopo le scritte ingiuriose e il danneggiamento della corona, la stessa corona, da noi posta in onore dei molti italiani trucidati belle foibe, la notte scorsa è stata vigliaccamente sottratta. Inutile ripetersi, sappiamo bene che questo è il risultato della campagna d'odio portata avanti dalle ben note associazioni figlie della resistenza e sinistroidi vari, che negli ultimi giorni hanno posto in essere un vergognoso tentativo di riscrivere la Storia fornendo una versione negazionista dei tragici eventi da cui conseguirono gli eccidi nelle foibe. Rubare una corona dedicata a dei Martiri, in nome dell'antifascismo. Definirli vigliacchi è davvero troppo poco».