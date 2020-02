Una raccolta fondi per aiutare Giorgia

CASTELLETTO M.TO - La lucidità e la freddezza con i quali racconta i suoi ultimi 18 mesi sono fuori dal comune. Non c’è spazio per i timori e la paura, ma solo per tanta speranza. Giorgia Sansone ha 49 anni, vive a Castelletto Monferrato e nel mese di agosto del 2018 ha scoperto di avere un cancro al seno triplo negativo metastatico.

«Ho voluto sapere tutto della mia malattia, così ho trovato lo Sheba Medical Center, di Tel Aviv, uno dei 10 migliori ospedali al mondo per la cura del cancro e la ricerca di farmaci di ultima generazione».

Per accedere a questa struttura e alle sue terapie mirate, però, sono necessari 350mila euro. Aperti sia una campagna di crowdfunding, che un conto corrente dedicato per supportare il pagamento delle cure.