Sabato la sfilata di Carnevale a Valenza

L'assessore alle manifestazioni Massimo Barbadoro presenta il programma di "Carnevalenza", in programma sabato 22 febbraio a Valenza. Si parte alle 15 da piazza Gramsci. Sfilata di 9 carri (la più numerosa della provincia) e 8 gruppi in maschera per corso Garibaldi fino alla piazza del Duomo e ritorno per premiazioni dei migliori allestimenti e anche una sorpresa per i migliori travestimenti dei bambini fino ai 12 anni.

Presenterà la kermesse, organizzata dall'Assessorato a Commercio, Turismo e Manifestazioni, la madrina, Elèna Alpa.