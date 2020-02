Adulti e bambini alla scoperta di Vidua a Casale

CASALE - Sono due gli appuntamenti proposti dal Museo Civico nei prossimi fine settimana, per adulti e bambini, entrambi incentrati sulla straordinaria collezione del conte Carlo Vidua, che all'inizio dell'Ottocento viaggiò incessantemente nei cinque continenti raccogliendo oggetti, documenti, tessuti, armi, monili, ora esposti nella sala ipogea del Museo.

È in calendario per domenica 23 febbraio una nuova visita guidata all'interno del circuito Momenti d'Arte. La domenica un'ora al museo: il nuovo appuntamento ha quale tematica portante quella del viaggio e i curiosi ed eclettici pezzi esposti in Museo sono testimonianza di quel sentimento che ha spinto il giovane conte Vidua, oltre duecento anni fa, a oltrepassare confini molto lontani sia geograficamente che culturalmente. La voglia di esplorare e il bisogno di conoscenza lo hanno spinto fino in Cina, meta protagonista del percorso Carlo Vidua nella Terra del Dragone. L'approdo nella Cina dell'ultima dinastia proposto dallo staff della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, gestore dei servizi museali. L'appuntamento è in biglietteria alle ore 17. Il costo del biglietto è di 2,50 euro a persona; gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu; non è necessaria la prenotazione.

Carlo Vidua nella Terra del Dragone. Carta e stoffa nella cultura orientale sarà il laboratorio per bambini proposto dal Museo Civico, previsto per sabato 29 febbraio alle ore 16, nell'ambito della rassegna Gioca con l'arte. Il sabato gioca e crea al Museo. Ripercorrendo le meraviglie di una delle tappe più note dei viaggi del conte Carlo Vidua, i giovani partecipanti potranno tuffarsi nell'antico e misterioso mondo orientale per carpirne alcune curiosità per poi rielaborare le conoscenze acquisite durante il laboratorio creativo. Il costo del laboratorio è di 3,50 euro a bambino ed è gradita la prenotazione ai numeri 0142-444.249/ 444.309. La durata dell'incontro è di circa un'ora e mezza.