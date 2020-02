Anpi: sabato in piazza Mazzini giornata di tesseramento

CASALE - Sabato 22 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30 in piazza Mazzini, la sezione Anpi di Casale Monferrato organizzerà un gazebo in adesione alla giornata nazionale di tesseramento 2020. Si spiega in una nota: «L’Associazione, in tutto il Paese, incontrerà i cittadini, farà memoria attiva, tenterà di tracciare percorsi di partecipazione concreta e unità. Compito dell’Anpi è richiamare le Istituzioni, i poteri legislativi ed esecutivi, i partiti ai loro doveri costituzionali, soprattutto nell’anno del 75° Anniversario della Liberazione».