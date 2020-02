Barletti: torna il Salone dell'Orientamento post-diploma

OVADA - Con un'offerta formativa in costante crescita, sempre più ricca, fra percorsi didattici e sbocchi professionali alternativi ai corsi di laurea, non poteva che subire modifiche anche il "futuro" degli studenti ovadesi che, secondo le recenti rilevazioni effettuate dagli istituti comprensivi del territorio, dopo la maturità stanno intraprendendo strade differenti e variegate rispetto al passato. Non più solo Genova e Alessandria, comodi approdi soprattutto dal punto di vista geografico, ma anche Piacenza (per i diplomati dell'Agrario) e altre mete perlopiù del Nord Italia. A fronte di tutto ciò, acquisisce un significato ancora maggiore la riproposizione del “Salone Orientamento post-diploma”, la cui sesta edizione è in programma domani dalle ore 14.00 alle 18.00 presso i locali del liceo “Pascal”.

«Si tratta di un’iniziativa che dal 2015 ad oggi è cresciuta molto – spiega il preside dell’Istituto Barletti, Felice Arlotta –. Per un pomeriggio viene data l’opportunità non solo ai nostri studenti, ma anche a quelli di Acqui Terme e Novi Ligure, di approfondire la conoscenza delle opportunità disponibili a chilometro zero». Non solo atenei – hanno già aderito le università di Genova, del Piemonte Orientale, del Sacro Cuore, di Pavia, Bocconi, Liuc, Iulm e il Politecnico di Torino –, ma anche gli Istituti Tecnici Superiori, tre fondazioni, i centri per l’impiego della provincia, Pazzanimazione, i carabinieri e la Guardia di Finanza, per un totale di 26 stand.

