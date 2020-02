Dall'esperienza elettorale nasce il gruppo Casale Insieme

CASALE - Nasce dalla coalizione che ha sostenuto Luca Gioanola alle ultime elezioni comunali il progetto, apartitico ma collocato nell'alveo del centro-sinistra di Casale Insieme. L'intento dichiarato è di svolgere attività sociali e culturali, con uno sguardo attento al lavoro, alla democrazia e alle pari opportunità.

Spiegano da Casale Insieme «Nel linguaggio odierno tali parole vengono utilizzate in maniera troppo spesso vuota e fine a sé stessa, per questo motivo il gruppo si costituisce con il desiderio di promuovere incontri, dibattiti e momenti di formazione, al fine di stimolare l’analisi costruttiva al fine di proporre soluzioni e idee applicabili nella società, in particolare nell’area del Monferrato. Particolare attenzione, inoltre, allo studio del Consiglio Comunale e delle tematiche connesse (delibere, discussioni, emendamenti...), con l’auspicio di formare gli amministratori di domani. Il gruppo è aperto a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che desiderano approfondire questi temi, in quanto crediamo che la condivisione di esperienze e l’apporto di competenze in svariati ambiti possa essere una stimolo importante per la costruzione di idee nuove e il più possibili efficaci. Ognuno è invitato a partecipare agli incontri di informazione e dibattito per sentirsi parte della comunità, dando input e spunti di riflessione per un dialogo con la cittadinanza. Casale, Insieme, per scambiarsi idee, accrescere la propria cultura e discutere della nostra città, del nostro territorio, del viver quotidiano».