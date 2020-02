Il comune di Casale cerca aziende per nuove colonnine di ricarica

CASALE - Il Comune di Casale ha predisposto un incentivo per stimolare le aziende ad installare colonnine di ricarica per le auto elettriche (e ibride) nel territorio cittadino.

«Migliorando e aumentando le infrastrutture – hanno voluto sottolineare il sindaco Federico Riboldi e l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Lombardi – si avranno ricadute positive in molti ambiti, a partire dalla qualità dell’aria, fino ad arrivare al turismo: i proprietari di veicoli elettrici e ibridi plugin, ormai in costante aumento, saranno sicuramente attratti da quelle città che offrono un sempre maggior numero di colonnine di ricarica. È per questo motivo che, a distanza di un anno, riproponiamo un incentivo per chi volesse realizzarne in città».

Da oggi, giovedì 20 febbraio 2020, infatti si è aperto l’avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse per la realizzazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico comunale.

«Con questo nuovo bando – ha spiegato l’assessore Lombardi – si è deciso di non prevedere una scadenza, ma di mantenerlo sempre attivo con quattro date annuali (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) entro le quali il Comune prenderà in esame le richieste pervenute in ogni singolo intervallo di tempo. Con questa scelta puntiamo a incentivare al massimo la realizzazione di nuove colonnine sul territorio».

I soggetti interessati, sia pubblici sia privati, potranno installare le proprie colonnine a loro spese di progettazione, realizzazione e gestione. Il Comune concederà l'uso del suolo gratuitamente, con uno o due stalli di sosta.

La localizzazione delle colonnine è nell'ambito di spazi pubblici comunali, quali, a titolo indicativo e preferenziale, ma non esaustivo saranno i quartieri: Borgo Ala-Porta Milano, Zona Industriale, Ronzone, Valentino- Sant’Anna, Oltreponte, Roncaglia, San Germano, Terranova, Popolo.

Le proposte e i progetti presentati in allegato alle manifestazioni di interesse pervenute entro le scadenze annuali prefissate saranno sottoposte entro i 30 giorni successivi al vaglio tecnico di una Commissione composta da personale tecnico e amministrativo dipendente del Comune di Casale Monferrato e proposte alla Giunta Comunale per la valutazione definitiva e vincolante ai fini del proseguimento dell’istruttoria.

In caso di più proposte per lo stesso sito, sarà considerato prevalente l’ordine cronologico di presentazione.

Le nuove colonnine andranno così ad affiancarsi a quelle installate da Enel X Mobility a seguito del primo avviso del giugno 2018: «All’azienda va il nostro ringraziamento per aver aderito da subito alla proposta di utilizzo del suolo pubblico gratuito realizzando ben sei postazioni. La nostra speranza è che l’esempio sia seguito anche da altre aziende, a partire da quelle del nostro territorio», hanno concluso il sindaco Riboldi e l’assessore Lombardi.

Le sei colonnine di ricarica elettrica realizzate da Enel X sono in corso Valentino (angolo con via Bligny) in area parcheggio centro commerciale, piazza Cesare Battisti in area parcheggio su Via Oddone, piazza Vittorio Veneto in area parcheggio prossimità incrocio Via della Provvidenza, strada Valenza, 4/H in area parcheggio, via Vigliani in area parcheggio presso isola seminterrata raccolta rifiuti e via Visconti in area parcheggio prospiciente civici n. 2a e 2b.